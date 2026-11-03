Висилка громадянина Росії Леоніда Карабешкіна, який підтримував контакти з російськими спецслужбами, мала на меті запобігти діяльності, яка загрожувала безпеці Естонії та Європи.

Про це йдеться у заяві поліції внутрішньої безпеки Естонії на порталі X, опублікованій разом із відео, на якому видно, як чоловіка супроводжують двоє поліцейських до державного кордону, передає Українська служба «Польського Радіо».

@Politsei saatis KAPO ettepanekul Eestist välja Venemaa kodaniku Leonid Karabeskini ning kehtestas talle Schengeni sissesõidukeelu. Väljasaatmise eesmärk on ennetada ja tõkestada Eesti ning laiemalt Euroopa julgeolekut ohustavat tegevust. https://t.co/CQDTtZ7Jge — Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) November 2, 2026

Естонські служби безпеки повідомили, що чоловік регулярно їздив до Росії, де зустрічався, серед інших, з представниками російських спецслужб і, як повідомляють, надавав їм інформацію про російськомовних жителів Естонії.

З 2022 по 2024 рік Леонід Карабешкін також працював у російськомовній редакції естонського суспільного мовника. Він висвітлював закордонні справи як радіорепортер.

Керівництво станції запевняє, що в матеріалах Карабешкіна не виявили жодних спроб впливу на глядачів. Естонські спецслужби, однак, вказують, що його робота в ЗМІ дозволила йому налагодити контакти з людьми, які його цікавили.

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