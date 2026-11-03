Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 03 листопада 2026 року.
Особовий склад: близько 1 594 830 (+2 060) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 452
Бойові броньовані машини: 25 633 (+4)
Артилерійські системи: 51 840 (+39)
РСЗВ: 2 252 (+1)
Засоби ППО: 1 731
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 067 (+4)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 593 954 (+1 413)
Крилаті ракети: 5 140
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 473 (+363)
Спеціальна техніка: 4 867 (+4)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.