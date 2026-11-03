Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 03 листопада 2026 року.



Особовий склад: близько 1 594 830 (+2 060) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 452

Бойові броньовані машини: 25 633 (+4)

Артилерійські системи: 51 840 (+39)

РСЗВ: 2 252 (+1)

Засоби ППО: 1 731

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 067 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 593 954 (+1 413)

Крилаті ракети: 5 140

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 473 (+363)

Спеціальна техніка: 4 867 (+4)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.