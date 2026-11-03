Швейцарська компанія RUAG MRO Holding та американський авіабудівний концерн Lockheed Martin закріпили договором умови співробітництва у рамках проєкту Rigi. Як повідомила RUAG, її підприємство в місті Еммен (Emmen) стане одним із чотирьох центрів у світі, де проводитиметься остаточне збирання винищувачів F-35A.

Про це повідомляє SWI, передає Інше ТВ.

Згідно з договором, RUAG проведе в Еммені остаточне збирання та випробування трьох літаків F-35A замість, як планувалося спочатку, чотирьох. За даними швейцарської компанії, участь у цьому проєкті дозволить країні накопичити власні знання та досвід роботи з бойовим літаком новітнього покоління та підвищити автономію країни щодо його технічного обслуговування.

Крім того, Еммен стане взагалі одним із чотирьох центрів у світі, де проводитимуться випробування F-35A. Перші комплектуючі мають надійти у першій половині 2027 року, початок виробництва заплановано на осінь того ж року. Голова ради директорів RUAG MRO Holding Юрг Ретелі (Jürg Rötheli) назвав проєкт Rigi (названий на ім’я гори) ключовим стратегічним проєктом для військової авіації країни.

Як повідомляло Інше ТВ, США розгорнули F-35A в Японії