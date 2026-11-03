Фермери Харківської, Херсонської та Миколаївської областей зможуть отримати допомогу для відновлення сільськогосподарського виробництва на землях, що постраждали від бойових дій і мінного забруднення.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Програма передбачає:

ваучери на придбання насіння та добрив;

агрохімічний аналіз ґрунтів;

агрономічні консультації;

підтримку у сфері гуманітарного розмінування та інформування про мінні ризики.

Заявку можуть подати сільськогосподарські виробники, які обробляють від 3 до 300 гектарів землі у визначених громадах трьох областей. Ділянки мають розташовуватися щонайменше за 20 км від зони активних бойових дій.

Важливо: долучитися можуть як аграрії, чиї землі вже обстежені або розміновані, так і ті, чиї ділянки ще потребують обстеження та заходів із розмінування.

Прийом заявок: з 2 до 30 листопада 2026 року.

Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр (ДАР): https://www.dar.gov.ua/

Програма охоплює 25 громад:

Харківська область – Балаклійська, Барвінківська, Чугуївська, Донецька, Ізюмська, Куньєвська, Малинівська, Оскільська, Печенізька, Пролісненська, Роганська, Савинська, Шевченківська, Слобожанська та Вільхівська;

Херсонська область – Борозенська, Калинівська, Великоолександрівська та Високопільська;

Миколаївська область – Галицинівська, Горохівська, Шевченківська, Широківська, Снігурівська та Заводська.

Програму реалізують Мінагрополітики спільно з FAO Ukraine і World Food Programme у співпраці з Міністерством економіки та довкілля України. Фінансову підтримку надають уряди Австрії, Канади, Фінляндії та Польщі.

Пріоритет під час відбору надаватиметься фермерам, які раніше не отримували аналогічної допомоги від ФАО. Кількість учасників залежатиме від потреб господарств і наявного фінансування.

Як повідомляло Інше ТВ, у квітні стартувала програма з розмінування для аграріїв у 2026 році