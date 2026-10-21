Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це вона написала на своїй сторінці у X.

-В Олешках (Україна) тисячі людей опинилися в пастці на території, окупованій російською армією, не маючи постійного доступу до їжі та ліків. Через замінування місцевості евакуація стає надзвичайно небезпечною: ті, хто залишається, ризикують померти від голоду, а ті, хто намагається виїхати — ризикують власним життям.

Щоб привернути увагу міжнародної спільноти до цієї критичної ситуації, я оголосила голодування. Але це боротьба не лише моя.

Я закликаю громадські організації, громадян, а також національні та місцеві установи приєднатися до цієї масштабної ненасильницької акції. Ми повинні вимагати негайного гуманітарного перемир’я, забезпечення доступу для ввезення продуктів харчування та медикаментів, а також можливості безпечної евакуації цивільних осіб, які бажають покинути місто.

Ви можете приєднатися, перейшовши за посиланням: https://spaziopubblico.eu/save-oleshky/

Цією ініціативою ми прагнемо підтримати зусилля Папи Римського та всіх тих, хто в ці хвилини робить усе можливе, аби запобігти гуманітарній катастрофі величезних масштабів.

Мешканців Олешок не можна залишати напризволяще. Настав час діяти спільно, щоб дипломатія принесла конкретні результати, і щоб ніхто не залишився помирати в тиші, – зазначила Пічерно.

Нагадаємо, з весни Україна намагається залучити світову спільноту і організації ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ і т.і. до прориву блокади Олешок, інформаційну прорвати таки вдалося. Кілька разів в Олешки з дронів скидали їжу, але окупанти її відбирають від місцевих. Врешті, Папа Римський дзвонив Путіну, щоб сприяти вирішенню цього питання. Зеленський вчора в Осло зустрівся із королем Норвегії, говорили про дітей і Олешки (ВІДЕО)

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