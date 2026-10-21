20 жовтня фонди Миколаївський обласний краєзнавчий музей поповнилися рідкісним експонатом — первинним паперовим макетом дитячого містечка «Казка».

Як повідомляє Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА, урочиста передача відбулася за участі заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрія Гранатурова, начальниці Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОДА Олени Буберенко, начальника Управління культури і мистецтв Миколаївської міської ради Юрія Любарова та краєзнавця, блогера, колекціонера Андрія Шинкаренка.

Цей крихкий макет — більше, ніж архітектурний проєкт. Це застигла в часі мрія, що відкриває історію створення одного з найвідоміших рекреаційних просторів Миколаєва. Реальне містечко з роками набуло власного вигляду, який відрізняється від первісного задуму художників та архітекторів. Водночас упізнавані обриси майбутніх споруд повертають до спогадів про місце, де минало дитинство, виростали мрії та народжувалися теплі родинні історії.

Як повідомила виконувачка обов’язків директора музею Катерина Барбаянова, макет обов’язково стане частиною основної експозиції. Його зможуть побачити відвідувачі різного віку — і ті, хто пам’ятає перші роки існування «Казки», і ті, хто лише відкриватиме для себе її історію.

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