Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що невдовзі будуть результати перемовин із російською стороною про евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

За оцінкою Дмитра Лубінця, кількість цивільних, які залишаються на тимчасово окупованій території Олешківської громади Херсонської області, може сягати 6 тис. осіб. Йдеться не лише про Олешки, а й про шість сусідніх населених пунктів.

“Насправді там цифра може бути набагато більша, бо ми кажемо не тільки про самі Олешки, ми кажемо про Олешківську ОТГ. Там ще шість населених пунктів поблизу, і евакуацію треба проводити одночасно з усіх цих населених пунктів. Тобто за нашим аналізом, там може йтися приблизно про 6 000 цивільних, включаючи сотні, десь до 200 українських дітей”, – розповів омбудсман.

За його словами, безпосередньо в Олешках можуть залишатися до 2 тис. цивільних, серед яких також є діти.

Україна та Росія узгоджують умови гуманітарної евакуації

Дмитро Лубінець повідомив, що українська сторона щодня проводить переговори з Росією, щоб домогтися припинення вогню та забезпечити безпечний виїзд цивільних із населених пунктів громади.

“Ми кожного дня проводимо перемовини з російською стороною щодо розблокування гуманітарної евакуації з цих населених пунктів. Багато не можу розказати деталей, але скажу так, що ми, на мій погляд, максимально просунулись уперед”, – зазначив уповноважений з прав людини.

За його словами, російська сторона взяла в роботу пропозиції, які Україна висувала раніше. Наразі сторони узгоджують останні деталі, необхідні для забезпечення режиму тиші та організації евакуації.

“Все, що давним-давно пропонувала Україна, взято в роботу російською стороною. Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд”, – пояснив Дмитро Лубінець.

Він додав, що в переговорах залишаються складні питання, однак сподівається на конкретні результати найближчим часом.

“Тобто там залишаються, скажімо так, непрості питання, але найближчим часом, я сподіваюсь, що ми всі побачимо конкретні результати від цих перемовин”, – підсумував омбудсман.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Папа Римський дзвонив Путіну з приводу Олешок. Перебуваючи в лікарні, Лев XIV провів телефонну розмову з російським президентом, висловивши занепокоєнням гуманітарною кризою в Олешках і попросив про перемир’я з метою доставки продовольства й ліків та проведення добровільної евакуації цивільного населення.