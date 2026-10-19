

Уряд затвердив механізм державних гарантій для морських перевезень до українських портів та з них. Якщо судно або вантаж постраждають від російської атаки, а страховка не покриє збитків, держава зможе відшкодувати до 80% оціненої шкоди.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Компенсація передбачена за:

• пошкодження або знищення суден;

• втрату чи пошкодження вантажів;

• витрати на аварійно-рятувальні роботи.

Компенсацію зможуть отримати власники, оператори та фрахтувальники морських і річкових суден під українськими та іноземними прапорами, які перевозять цивільні вантажі до українських портів або з них. Передбачені обмеження для осіб, пов’язаних із РФ, Білоруссю, та підсанкційних осіб.

Держава може компенсувати до 80% оціненої шкоди, якщо відповідні воєнні ризики не покриваються договором страхування.

Запроваджений механізм не замінює страхування та не скасовує воєнних ризиків. Водночас він формує додатковий інструмент державної підтримки цивільного судноплавства в умовах триваючих загроз.

Заяву на відшкодування потрібно подати протягом 180 днів після атаки.

Але є нюанс: збитки, завдані у 2026 році, компенсуватимуть за рахунок бюджету 2027 року. Виплати залежатимуть від наявності передбачених на це коштів.