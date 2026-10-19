За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику одеського підприємства та завідувачці його лабораторії.

Встановлено, що у 2024 році російське підприємство завантажило 7 857 тонн української пшениці вартістю понад 60 млн грн на підсанкційне судно «Alfa M» у порту тимчасово окупованого Маріуполя. Звідти вантаж перевезли до російського порту Темрюк, де оформили фіктивні документи про його нібито російське походження.

Для подальшого продажу зерна представники рф залучили посадовців одеського підприємства, що спеціалізується на перевірці якості та сертифікації сільськогосподарської продукції.

За даними слідства, керівник підприємства та завідувачка лабораторії знали, про постачання вказаного зерна російськими компаніями. Вони оформили лабораторний висновок про якість такої продукції приховавши, в такий спосіб, відомості про справжнє походження зерна.

Надалі пшеницю доставили до Туреччини для переробки. Обставини подальшої реалізації виготовленої продукції, зокрема її можливого постачання до країн Європейського Союзу та України, встановлюються.

Правоохоронці затримали обох посадовців. Під час обшуків у їхніх помешканнях та офісі підприємства вилучили підроблені лабораторні висновки, документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Підозрюваним інкримінують пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Суд обрав обом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.