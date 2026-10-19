Сухопутні війська ЗСУ провели унікальну евакуацію повітряним дроном з фронту. Військовослужбовці 92 окремої штурмової бригади відіграли одну з ключових ролей у цій місії.

Військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади під час перебування на позиції зазнав поранення та потребував евакуації, але через засилля ворожих дронів і заміновану ворогом місцевість його неможливо було вивезти за допомогою вже звичного для Сухопутних військ способу — наземним роботизованим комплексом.

Для місії був обраний важкий гексакоптер українського виробника, який компанія надала безкоштовно. У тісній співпраці з виробником воїни 92 ошбр модернізували наданий дрон відповідно до вимог операції. Вони впровадили інноваційні технічні рішення, завдяки яким важкий бомбер зміг виконати евакуацію, зберігаючи стійкість і стабільність у повітрі, без перевертання та надмірного розгойдування.

Також, разом з виробником, провели попередні випробування і спільно із суміжними підрозділами успішно виконали місію.

«Надзвичайно складна операція, але результативна. Це історична подія, це наступний етап евакуацій поранених, до якого ми всі прийдемо. Тепер починається серйозна системна робота, щоб такі місії відбувалися постійно», — каже Напалм, командир відділення, програміст роти безпілотних наземних систем 92 ошбр, який безпосередньо брав участь у підготовці дрона.

За пультом гексакоптера був досвідчений дронар 2 механізованого батальйону 30 омбр на псевдо Чорний.

«Ми передали нашому побратиму спеціальну амуніцію, записали відеоінструкцію, як цим користуватися. Дуже тішуся, що все вдалося. Операція була гарно спланована, дуже багато людей було задіяно», — каже військовослужбовець.

Особливої поваги заслуговує піхотинець 30 окремої механізованої бригади, який не просто чекав на допомогу, а, перебуваючи на позиції, в надскладних умовах продовжував відбивати атаки ворога.

У підсумку його успішно доправили до точки евакуації. Зараз він лікується та проходить реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує.

До проведення унікальної повітряної евакуації з фронту, окрім 92 ошбр і 30 омбр, також були залучені військовослужбовці інших підрозділів Сухопутних військ — воїни 10 армійського корпусу і 14 окремої механізованої бригади. Це значна кількість спеціалістів, які виконують різну роботу заради спільної справи.

Ця місія ще раз довела, що українські воїни у чіткій взаємодії з українськими виробниками задають світові тренди ведення війни. В результаті такої співпраці Дронові сили Сухопутних військ вже проводять операції, які нещодавно вважалися фантастикою.

Масштабування найкращих практик використання дронів у глибоко інтегрованій екосистемі Сухопутних військ ще більше розширює можливості для знищення ворога, збереження життя нашого особового складу та евакуації поранених.