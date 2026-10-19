Як повідомили у Генштабі, 18 жовтня та в ніч на 19 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів противника.

Так, уражено радіолокаційну станцію в районі Трубчевська Брянської області рф.

Методичне ураження російських РЛС, зокрема, створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему протиповітряної оборони. Це дозволяє Силам оборони України успішніше застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях — від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об’єктів у глибині території рф.

Крім того, українські воїни уразили вогневу позицію артилерії та позицію розрахунків БпЛА російського агресора в районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області.

Під удари на Донеччині потрапили склади боєприпасів армії рф в районах населених пунктів Грінталь і Тернове, а також склад матеріально-технічних засобів в районі Пелагіївки.

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів в районах Свободного та Володимирівки Донецької області і Набережного на Запоріжжі.

Робота по ключових військових цілях противника триває.