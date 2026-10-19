Про це президент Зеленський повідомив після селекторної наради.

Провів селектор по ситуації в областях України після чергової хвилі російських атак. Були, на жаль, ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Всюди тривають відновлювальні роботи й поступово повертають електрику людям. Вдячний кожній ремонтній бригаді, усім працівникам і працівницям енергетичних компаній.

Була доповідь Прем’єр-міністра України щодо підготовки інфраструктури до опалювального сезону. Детально визначили напрями ключової уваги як урядових структур та енергетичних компаній, так і обласних та місцевих влад. Міністр оборони України, міністр закордонних справ, команда Офісу отримали невідкладні завдання щодо контактів з партнерами, які можуть якнайшвидше підтримати нашу ППО. Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах. Сьогодні ввечері – додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня, які мають бути проведені. Розраховую на конкретні результати.

Разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних Сил визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії «шахедам». Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі. Є доручення щодо контактів із державами Балтії в контексті підтримки нашої логістики – очікую на доповідь МЗС України щодо цього.

Був також окремий звіт Головнокомандувача ЗСУ щодо інформації з підрозділів про ситуацію з використанням сервісів Starlink / Starshield. На жаль, фіксуємо, що на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину. Це гальмує нашу фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних «шахедів». Сьогодні на всіх рівнях це мають ще раз проговорити з партнерами. Швидкість має значення для захисту життя. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!