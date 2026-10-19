Прокурори Миколаївської обласної прокуратури під час здійснення представництва інтересів держави в суді встановили факт позаконкурсного надання фермерському господарству в оренду земельної ділянки площею 15,6 га для сінокосіння та випасання худоби.

Водночас відповідно до вимог законодавства земельні ділянки державної та комунальної власності для таких цілей можуть надаватися в користування лише громадянам.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, після надходження запитів обласної прокуратури Прибужанівська сільська рада та фермерське господарство достроково розірвали договір оренди, а земельну ділянку повернуто територіальній громаді.

Довідково: конкурсний порядок передачі земельних ділянок в оренду запроваджено у 2004 році з метою забезпечення раціонального, прозорого та економічно ефективного використання земель, а також збільшення надходжень до бюджетів.

Як повідомляло Інше ТВ, На користь територіальної громади міста Миколаєва через суд витребували земельні ділянки водного фонду вартістю понад 4 млн грн