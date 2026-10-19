Під час фахової дискусії, яка відбулася в УНІАН, експерти дійшли висновку, що послаблення санкцій проти агресора з боку Трампа тільки заохочує росію до подальшої ескалації. Водночас Україна не може припинити удари по нафтопереробці ворога, оскільки це єдиний дієвий шлях до завершення війни.

Часткове послаблення санкцій США проти російського енергетичного сектору створює додаткові суперечності в переговорному процесі та потенційно забезпечуватиме росії фінансові надходження від експорту енергоносіїв. Президент Володимир Зеленський наголосив на ризиках додаткового фінансування російської війни.

В свою чергу, європейські партнери підтвердили підтримку України та Зеленського на тлі розбіжностей із адміністрацією Дональда Трампа.

“Спочатку Трамп влаштував так зване дизель-шоу, потім відмовився від нього через шалений тиск у Конгресі. Всі зрозуміли, що це про бізнес сім’ї Трампа. Самі США експортують щомісяця 6 млн тонн дизелю, тож для них російські обсяги не грають відчутної ролі. Це ширма над більш серйозною угодою між США та Росією. Тут фігурують так звані активи Лукойла, які хоче отримати Трамп”, – пояснює директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він підкреслює важливість для агресора убезпечити свої нафтопереробні потужності саме зараз – без них ведення війни унеможливлюється.

“Нафтопереробка Росії стоїть на межі. Вона виробляє 3,4-3,5 млн тонн дизельного пального зараз – криза почнеться на позначці 2,5 млн тонн переробки. Якщо взаємні удари продовжаться – в росіян нафтопереробка ляже максимум за три місяці. Без дизпалива Росія не зможе існувати – воно використовується практично в усіх галузях. Ми наближаємося до листопада, коли Росія переходить з літнього дизелю на зимове. По літньому в них ще більш-менш ситуація, по зимовому – гірша. Росія розуміла “пісділ” Трампа наступним чином: Україна повністю припиняє удари, а ми продовжуємо бити, куди захочемо. Наш президент все правильно зробив, коли зачекав три доби, аби показати всьому світові, хто дійсно хоче миру”, – продовжує Омельченко.

Дійсно, ініціатива Трампа від 11 жовтня щодо енергетичного перемир’я передбачає взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та росії. Зеленський підтвердив готовність України припинити атаки на російські нафтопереробні об’єкти за умови аналогічних дій росії. Однак російські обстріли фактично не припинялися.

Загалом енергетична ініціатива Трампа пов’язана не лише із зовнішньополітичними, а й із внутрішньоекономічними інтересами США. На тлі зростання цін на пальне та наближення американських виборів адміністрація зацікавлена у збільшенні пропозиції енергоносіїв на світовому ринку.

“До проміжних виборів в США у листопаді Трампу потрібно було щось отримати. Його заява про енергетичне перемир’я була декларацією для внутрішньої аудиторії. Зеленського Трамп не чує”, – підкреслює докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровщук.

Вона нагадує, що Трамп почав “загравати” з агресором більше, ніж пів року тому.

“В березні місяці відбулося перше точкове зняття санкцій з Росії з боку США, яке стосувалося сирої нафти. Індія накупила її на 40 млрд доларів і зробила з неї дизель, який продавали в США та ЄС. Зеленський почав обговорювати з європейськими партнерами, що так робити не можна. Все це пов’язано з енергетичною світовою кризою внаслідок війни Трампа на Близькому Сході. Санкції вводять для обмеження агресора, щоб спонукати його до миру. Але штучно створена енергетична криза змусила багато держав в світі до послаблень”, – констатує Покровщук.

Тож наразі Зеленський активізував дипломатичні перемовини з керівництвом Єврокомісії, НАТО, Канади, Фінляндії та інших партнерів для узгодження позицій, захисту енергетики та посилення оборонних можливостей України.

Засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко більш детально повертається до особистості чинного президента США.

“Трамп на пару з Маском почали знищувати американські інститути та системи. Вони відмовилися від принципу дії м’якої сили, на якому десятки років базувалася політика США. Коли Трамп встає не з тієї ноги, в нього в голові не та цифра – взагалі немає кореляції і розуміння, як з ним працювати. Заяви Трампа протирічать одна іншій. Наприклад, коли Україна не била по НПЗ, він вийшов з заявою, що обидві сторони порушили перемир’я. Поведінка Трампа не подобається американському виборцю. Але імпічмент не обов’язково буде – це довга та складна процедура. В свою чергу, більшість українців (69,1%) підтримують збільшення ударів по російських НПЗ. Тому Зеленський робить те, чого очікують від нього українці”, – зазначає Єременко.

Володимир Омельченко нагадує, що чинний президент США довгий час був девелопером на ринку нерухомості.

“Трамп з самого початку своєї другої каденції розглядав Україну як нерухомість, яку потрібно вигідно продати Росії разом з українцями. Але вона чомусь не хоче продаватися. Україна не повинна прогинатися перед Трампом, тому ми відновили удари по НПЗ”, – додає енергетичний експерт.

“Трамп хотів енергетичну кризу, яку він спровокував у всьому світі своєю війною проти Ірану, перекласти на Україну. В свою чергу Європа протистоїть не тільки Путіну, а ще й Трампу, який вважає європейців своїми конкурентами – тому Європа гуртується з Україною. Історія з розвідданими від США може бути болісною – але вона не критична. Франція вже заявила що 2/3 американських даних може заміщувати. Загалом послаблення санкцій і недостатня підтримка України у війні може призвести до того, що війна не просто не завершиться, а перейде на інші країни та континенти”, – резюмує бесіду кандидат політичних наук, професор Державного університету “Київський авіаційний інститут”, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.