Центральним районним судом міста Миколаєва задоволено черговий позов Окружної прокуратури міста Миколаєва про витребування від фізичної особи на користь територіальної громади міста Миколаєва земельної ділянки водного фонду загальною площею 1000 кв. м, розташованої в межах прибережної захисної смуги річки Південний Буг.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Суд погодився з доводами прокурора щодо порушення міською радою вимог земельного, водного та містобудівного законодавства при відведенні у приватну власність земельної ділянки для будівництва житлового будинку.

Зокрема, спірна ділянка входить у межі прибережної захисної смуги річки Південний Буг та належить до території зелених насаджень загального користування міста. У зв’язку з цим не могла передаватись у приватну власність за жодних обставин.

Загалом у поточному розі судами задоволено 10 аналогічних позовів Окружної прокуратури міста Миколаєва про витребування земельних ділянок водного фонду загальною площею 1 гектар.

У прокуратурі вкотре наголошують, що відповідно до вимог законодавства землі прибережних захисних смуг та землі загального користування мають перебувати виключно у державній або комунальній власності та забезпечувати безперешкодний доступ громадян до водних об’єктів. Їх надання у приватну власність прямо заборонено законодавством.



Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині прокуратура вимагає від недобросовісного орендаря повернути 107,9 га земли водного фонду, де він вирощує соняшник (ФОТО)