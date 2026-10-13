Шакали, які ще кілька десятиліть тому жили в Європі лише на Балканах та біля Чорного моря, швидко поширюються континентом і в майбутньому можуть заселити до 75% його території.

У такому разі ареал їх проживання виявиться майже в шість разів більшим за нинішній, йдеться в новому міжнародному дослідженні, опублікованому в журналі Nature Ecology & Evolution, пише «Європульс».

Про те, що шакали продовжують освоювати нові території, кажуть нещодавні спостереження у Чехії. У національному парку Подийї (Národní park Podyjí) фотопастка вперше зняла одразу двох тварин, які пройшли через пасовища неподалік села Гавраніки. Окремі особини з’явилися й у країнах Балтії та Скандинавії, де колись зустріти цього хижака було неможливо.

Щоб зрозуміти, чому шакали так швидко розселяються континентом, міжнародна група вчених вивчила близько дев’яти тисяч місць у різних частинах Європи. Дослідники відтворювали виття шакалів, записували сигнали у відповідь і зіставляли отримані дані з особливостями клімату і ландшафту.

Виявилося, що цим тваринам особливо підходять короткі зими, близькість водойм та території, де поля, луки та невеликі лісові ділянки чергуються одна з одною. Потепління поступово відкриває для них райони, які раніше були надто холодними та сніговими, а змінена людиною сільська місцевість дає достатньо їжі та укриттів.

Проте головним чинником вчені вважають скорочення числа вовків, які у природі конкурують із шакалами та стримують їхнє поширення.

Найбільше придатних для подальшого розселення територій дослідники виявили у західній та південній Європі, у тому числі у Франції та Іспанії. При цьому поява шакалів може змінити місцеві екосистеми, а на Піренейському півострові створити додаткову загрозу рідкісним степовим птахам.

За розміром шакал ближче до лисиці, ніж до вовка, і зазвичай уникає людини. Він харчується в основному дрібними гризунами, а також падлом, рослинами та стиглими плодами і легко пристосовується до різних умов. Саме ця здатність разом із теплішими зимами дозволяє шакалам за кілька десятиліть змінити карту тваринного світу Європи.

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