В Європейському Союзі офіційно розпочали переговори про вступ Україна за ще двома тематичними переговорними кластерами. В ЄС відзначають, що Україна продовжує втілювати необхідні реформи.
Як повідомляє УНІАН, про це на пресконференції у Люксембурзі сказав Томас Бьорн, державний міністр у справах Європи та оборони Ірландії, яка головує в Раді ЄС у другій половині 2026 року.
Бьорн наголосив, що сьогодні відбулася четверта конференція з питань вступу України до ЄС, під час якої було продемонстровано незмінну відданість розширенню Євросоюзу і майбутньому України в європейській родині.
“Рада ЄС відрила кластер № 2 щодо внутрішнього ринку і кластер №3 щодо конкурентоспроможності та інклюзивного зростання”, – наголосив Бьорн.
Він відзначив, що незважаючи на агресивну війну Росії проти України, цивільного населення та інфраструктури, Україна продовжує втілювати необхідні реформи, аби привести у відповідність її національне законодавство з правом Євросоюзу.
Кластер №2 “Внутрішній ринок” складається з дев’яти окремих розділів:
- Розділ 1 – “Вільний рух товарів”
- Розділ 2 – “Вільний рух працівників”
- Розділ 3 – “Свобода підприємництва і надання послуг”
- Розділ 4 – “Свобода руху капіталу”
- Розділ 6 – “Корпоративне право”
- Розділ 7 – “Право інтелектуальної власності”
- Розділ 8 – “Антимонопольна політика”
- Розділ 9 – “Фінансові послуги”
- Розділ 28 – “Захист прав споживачів та охорона здоров’я”
Кластер №3 “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання” охоплює вісім окремих розділів:
- Розділ 10 – “Цифрова трансформація та медіа”
- Розділ 16 – “Оподаткування”
- Розділ 17 – “Економічна та монетарна політика”
- Розділ 19 – “Соціальна політика та зайнятість”
- Розділ 20 – “Підприємництво та індустріальна політика”
- Розділ 25 – “Наука та дослідження”
- Розділ 26 – “Освіта та культура”
- Розділ 29 – “Митний Союз”
Як відзначив Бьорн, впровадження реформ вимагає неймовірних зусиль і відданості від українського уряду, парламенту і народу.
“Сьогодні позитивний день для процесу вступу України до ЄС. Усі держави-члени ЄС визнають втілення Україною ключових реформ у двох основних сферах політики”, – заявив ірландський міністр.
Він підкреслив, що кластер № 2 – це економічна основа процесу вступу. Положення цього кластера регулюють інтеграцію країни-кандидата до єдиного ринку ЄС.
При цьому він повідомив, що кластер №3 – це рушійна сила соціально-економічного розвитку процесу вступу до ЄС. Положення цього кластера покликані привести економіку країни-кандидата у відповідність до стандартів ЄС.
“Ми заохочуємо Україну продовжувати впроваджувати необхідні реформи, зокрема у сфері фундаментальних основ”, – додав Бьорн.
Реформи в межах кластера “внутрішній ринок” мають допомогти українським підприємствам
Комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос зауважила, що реформи в межах тематичного кластера “внутрішній ринок” мають допомогти українським підприємствам вести торгівлю та зростати в усій Європі.
За її словами, йдеться про більш справедливу конкуренцію, безпечніші продукти та кращий захист споживачів. Зокрема, реформи “допоможуть створити умови для збільшення інвестицій і робочих місць”.
“Реформи в межах кластеру “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання” допоможуть вам розбудувати міцнішу економіку, кращу освіту, кращу підтримку для бізнесу, нові технології та кращі умови праці, і це реформи, які допоможуть Україні відбудувати її економіку та покращити життя людей”, – наголосила Кос.
Комісар ЄС відзначила, що на цьому робота не припиняється, бо ще треба якомога скоріше відкрити кластер №4 “Зелений порядок денний” і кластер №5 “Ресурси і сільське господарство”.
Як повідомляло Інше ТВ, Угорщина зняла вето щодо переговорів України про вступ у ЄС