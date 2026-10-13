Внучка екс-мера Самари, яка отруїла своїх бабусю та дідуся, а потім прокрутила їхні останки через м’ясорубку, попросилася на війну проти України, повідомляє Nexta.

Катерина Бєльська (Тархова), яку судять за вбивство колишнього мера Самари Віктора Тархова та його дружини Наталії, несподівано заявила, що хоче вирушити на так звану «СВО».

«Я хочу попросити дозволу на укладання контракту до зони СВО. Усім чоловікам про це говорять, а жінкам нема. Я хочу скористатися цим правом», – сказала вона в суді.

За версією слідства, онука отруїла родичів заради їхнього майна. Після вбивства тіла подружжя розчленували, пропустили через м’ясорубку, а останки викинули у контейнери для сміття. Їх так і не знайшли.

Сама підсудна стверджує, що діяла під впливом Світлани Метревелі, а розчленування займався її спільник Дмитро.

Світлана – підприємниця, яку слідство вважає організатором убивства. За даними ЗМІ, Катерина заборгувала їй велику суму. Слідчі стверджують, що Метревелі керувала злочином дистанційно із Грузії.

Її племінник Дмитро, за версією слідства, привіз з Грузії отруту, брав участь у вбивстві подружжя і допоміг позбутися тіл. Сама Катерина стверджує, що саме Дмитро займався розчленовуванням.

Наразі Світлана та Дмитро Метревелі перебувають у міжнародному розшуку.