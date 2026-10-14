У межах партнерства Миколаївської області з урядом Німеччини Миколаєву та Новому Бугу передали три одиниці пожежної техніки.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, допомога спрямована на посилення можливостей міських служб щодо реагування на пожежі й надзвичайні ситуації, захисту населення та міської інфраструктури.

Зокрема, департаменту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради передали пожежну автодрабину та пожежний автомобіль із переносною мотопомпою. Ще один автомобіль із переносною мотопомпою отримав Новий Буг.

Автодрабина розширить можливості проведення рятувальних робіт на висоті та евакуації людей із верхніх поверхів будівель. Пожежні автомобілі забезпечуватимуть доставку обладнання до місця події, а переносні мотопомпи дозволять організовувати подачу води, зокрема там, де під’їзд транспорту обмежений.

Передана техніка посилить готовність міських служб до роботи в різних умовах, зокрема в щільній забудові та на ділянках зі складним доступом.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина отримала від Нижньої Саксонії 13 одиниць техніки для громад (ФОТО)