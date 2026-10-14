Вчора пізно ввечері ворог ударив балістикою по Києву – влучив у Багатоповерхівку і по кількох енергообʼєктах столиці. Всю ніч йшла рятувальна операція, на зараз відомо про 2 загиблих і 21 постраждалого. Розбір завалів продовжується, а балістика знову летить на Київ.

Чи повідомили партнери про ту балістику, якою атакують Україну зараз, невідомо, а про вчорашню – ні. Це підтвердив і президент Зеленський.

– Вже вдруге Україна не була попереджена. Зараз триває рятувальна операція: внаслідок удару пошкоджений житловий будинок, і пожежа охопила квартири з першого по восьмий поверх. Усі служби на місці, проводиться евакуація людей. Було влучання також на території енергообʼєкта – однієї з основних електростанцій Києва. Розраховуємо на підтримку партнерів, – написав він пізно ввечері, після чого енергетику атакували знову.