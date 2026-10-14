Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 557 350 (+1 650) осіб
танків – 12 414 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 535 (+1) од.
артилерійських систем – 51 195 (+54) од.
РСЗВ – 2 212 (+1) од.
засоби ППО – 1 704 (+0) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 951 (+9) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 563 589 (+1 827) од.
крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 162 789 (+371) од.
спеціальна техніка – 4 828 (+5) од.
Дані уточнюються.