Екснаречену Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл відправили у відставку з посади посолки США в Греції — після повідомлень, що вона просила спонсора президента США оплатити рахунок в обмін на доступ до посадовців адміністрації.

Про це 13 жовтня повідомило британське видання The Guardian, передає «NV».

Як пишуть журналісти, рішення про відставку Гілфойл було ухвалене після того, як, за повідомленнями джерел, президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо розлютилися через такі звинувачення.

«Ми попросили пані посла Гілфойл подати у відставку; вона була чудовим членом нашої команди, і ми бажаємо їй усього найкращого», — заявила на брифінгу нова прессекретарка Білого дому Кеті Захарія.

Гілфойл обіймала посаду посолки США в Греції менше року, пише видання.

8 жовтня газета Wall Street Journal, посилаючись на повідомлення в месенджері Signal, описала ситуацію таким чином. У липні 2025 року, за кілька днів до слухань у Сенаті щодо затвердження її кандидатури на посаду посла США в Греції, Гілфойл наполягала на тому, щоб бізнесмен Ерік Детерс сплатив її рахунок на суму 100 тисяч доларів через фінансову систему American Express. Вона стверджувала, що цей переказ «ніде не буде відображено».

«Любий, будь ласка, мені потрібно, щоб ти зробив це для мене сьогодні», — написала вона, згідно з повідомленням, що є в розпорядженні WSJ.

В обмін на це Гілфойл запропонувала Петерсу скористатися своїм «впливом» для вирішення його податкових і юридичних проблем і повідомила йому, що зв’язалася від його імені з комісаром Податкового управління США (IRS) та Міністерством юстиції США.

Сам бізнесмен також заявив, що протягом останніх років заплатив Гілфойл близько 300 тисяч доларів — і при цьому не отримав «жодної послуги». У коментарі виданню MS NOW Петерс зазначив, що це прохання з її боку «безумовно було угодою на умовах взаємності».

Крім того, як писала WSJ, Гілфойл підозрювали в отриманні неналежних подарунків і послуг, а також у тому, що вона нібито погрожувала грецькому посадовцю та просувала інтереси грецької компанії Актор під час офіційних дипломатичних візитів. Водночас адвокат Гілфойл, Джессі Бінналл, згодом заявив, що вона заперечує достовірність цих повідомлень, як зазначали ЗМІ.

Як повідомляло Інше ТВ, Скандал у Греції – посолка штатів заявила, що США можуть змінити уряд будь-якої країни