Сьогодні практично всю ніч під дроновою атакою було місто Балаково Саратовської області.

Є велика ймовірність що під атакою МегаЦОД «Сбербанку» в Балаково. Місцеві повідомляють про десятки вибухів.

Ось трохи інформації про нього.

Будівництво комплексу ще не завершено, однак об’єкт реалізується поетапно, а його окремі частини могли бути введені в експлуатацію.

Проєкт вартістю 122,2 млрд рублів (понад $1 млрд) передбачає створення одного з найбільших центрів обробки даних у Росії: близько 3 000 серверних стійок, до 120 000 серверів та електричну потужність до 82 МВт.

ЦОД призначений для забезпечення ІТ-інфраструктури «Сбербанку», зберігання й обробки даних. Також повідомлялося про плани розміщення на його базі сервісів державної цифрової платформи «ГосТех».

Також надходить інформація що під удар міг потрапити металургійний завод «МЗ Балаково».