Десять разів протягом одного дня ворог атакував останній великий логістичний розподільчий центр «Епіцентр» у Хмельницькому.

Як повідомили у компанії, внаслідок атак виникло пʼять масштабних пожеж, гасити які не було можливості – ворожі дрони не давали цього робити!

В результаті вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині, повідомили у компанії.

-Біля трьох десятків дронів у небі, не давали погасити пожежу.

Найголовніше — всі наші люди живі. І це найбільше полегшення сьогодні.



Але для компанії це удар, масштаб якого важко навіть усвідомити.

Раніше росіяни повністю знищили два наших найбільших логістичних комплекси — у Києві та Київській області.



Розподільчий центр у Хмельницькому залишався фактично єдиним великим складським комплексом компанії, який вцілів. Саме звідси товари відправлялися до наших торговельних центрів. Саме тут щодня працювали люди, щоб мільйони українців могли купувати необхідне.



Сьогодні ворог поцілив у нього десять разів за день. Наче хотів переконатися, що після нього вже нічого не залишиться. Це не просто втрачені товари. Це зруйнована логістика, величезні фінансові втрати, місяці й роки роботи тисяч людей.



І знаєте, що найважче? Усвідомлювати, що за кожною такою атакою — не лише руйнування будівель. Це удар по можливості українського бізнесу працювати, платити зарплати, зберігати робочі місця, підтримувати економіку країни.

Ми вже стільки разів починали спочатку, що, здається, мали б звикнути. Але до такого неможливо звикнути. Бо це страшенно важкий удар.



Єдине, що нас тримає — що в цій страшній атаці ніхто з наших людей не постраждав.