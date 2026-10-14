Папа Лев XIV успішно переніс операцію. Лікарі видалили нижню частку його правої легені.

Як повідомив Vatican News з посиланням на пресслужбу Святого Престолу, для забезпечення радикальності лікування хірурги виконали відеоасистовану резекцію нижньої частки правої легені. Проведене термінове гістологічне дослідження підтвердило наявність аденокарциноми легені, підозру на яку висловлювали ще під час доопераційних обстежень.

Сама операція тривала близько дев’яноста хвилин, а загалом у хірургічному блоці Папа перебував приблизно трьох годин.

Хірургічне втручання минуло успішно та без жодних ускладнень. Після завершення процедури та короткого періоду спостереження Святіший Отець прийшов до тями після анестезії і повернувся до своєї палати на десятому поверсі.



Аденокарцинома легені — один із різновидів раку легені.

Вона належить до групи недрібноклітинного раку легені і є одним із найпоширеніших його типів. Така операція — лобектомія — може бути одним із варіантів лікування, коли пухлина локалізована й її можна видалити хірургічно.