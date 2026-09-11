Партнерство Миколаївської області з Федеральною землею Нижня Саксонія (Німеччина) продовжує приносити конкретні результати для підсилення громад.

Миколаївщина отримала від партнерів необхідну техніку, яка вже найближчим часом працюватиме на потреби громад та підсилить їх стійкість під час осінньо-зимового періоду.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Так, громадам передано 10 вантажних автомобілів IVECO з бортовою платформою та 3 екскаватори-навантажувачі Caterpillar.

«Це не перша допомога Миколаївщині від наших німецьких партнерів. Підтримка Нижньої Саксонії залишається стабільною та системною. Для наших громад важлива кожна одиниця подібної техніки. Це увага до реальних потреб людей і готовність партнерів бути поруч у складний час. Щиро дякуємо партнерам з Нижньої Саксонії за незмінну солідарність, підтримку та віру в майбутнє Миколаївщини. Цінуємо наше партнерство та можливість разом робити конкретні справи для громад області», – заявив Георгій Решетілов, коментуючи передачу техніки громадам.

Як повідомляло Інше ТВ, Поліцейські офіцери громад Миколаївщини отримали 10 службових автомобілів від Нижньої Саксонії (ФОТО)