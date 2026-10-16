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Перебуваючи в лікарні, Лев XIV провів телефонну розмову з російським президентом, висловивши занепокоєнням гуманітарною кризою в Олешках і попросив про перемир’я з метою доставки продовольства й ліків та проведення добровільної евакуації цивільного населення.

У п’ятницю, 16 жовтня 2026 р., пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що цього дня Папа Лев XIV провів телефонну розмову з Президентом РФ Владіміром Путіним.

«Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння з приводу тяжкої гуманітарної ситуації в місті Олешки Херсонської області, попросивши про перемир’я, щоб забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення», – зазначається у повідомленні. Крім того, «Святіший Отець підтвердив зусилля Святого Престолу на підтримку діалогу та миру».