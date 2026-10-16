Російські реактивні дрони 16 жовтня без зупинки атакують Україну. Зокрема, вони знову долетіли до західних областей: уранці вибухи були у Львові, а Луцьк лишився без електропостачання. У Ковелі горять орієнтовно 10 вантажівок із напівпричепами.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаки, заявив, що “немає жодних сигналів від Росії про те, що вона готова закінчувати цю свою війну”.

“Після нічних російських ударів по енергетиці вранці був жахливий удар росіян по Харкову. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Сімнадцять людей поранені. Були російські удари й по торговельному центру в Рівному та енергетичних обʼєктах у чотирьох регіонах”, – йдеться у повідомленні президента в телеграмі.

У Рівному дрони влучили в житловий сектор і один із великих торговельних центрів міста, повідомили в ОВА.

У Сумах також зафіксували влучання в ТРЦ. За даними ДСНС, щонайменше троє людей дістали поранення.

У Львові кореспонденти ВВС чули роботу ППО та три вибухи. В ОВА згодом повідомили, що сили ППО збили над Львівщиною три бойові безпілотники.

У селі Мурованому вибито вікна в житлових будинках.

Унаслідок падіння уламків безпілотника в Дублянах, що у Львівській громаді, поранено 34-річного чоловіка. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Чоловік дістав поранення стегна, його доправили до лікарні святого Пантелеймона.

Атака безпілотників на західні регіони продовжується. Моніторингові канали повідомляють про рух реактивних дронів на Хмельниччині, Рівненщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області, куди реактивні дрони долітають вперше.

Підпис до фото,Пошкоджений ТРЦ у Сумах

Волинь весь день атакують

У Волинській області є значні руйнування цивільної та критичної інфраструктури.

У Маневичах на Волині внаслідок атаки на підприємство поранені двоє людей. Доля ще п’ятьох наразі невідома, повідомив в.о. очільника ОВА Роман Романюк.

Також у Маневичах після удару Росії по підприємству виникла загроза викиду аміаку, повідомив очільник громади Олександр Гаврилюк. Пізніше він сказав, що загроза викиду зникла.

Після обіду Андрій Разумовський повідомив, що ситуація з електропостачанням складна, але контрольована.

Російські безпілотники у Луцьку після обіду атакували повторно підприємство з іноземними інвестиціями.

У Ковелі внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Є один постраждалий, повідомляє Роман Романюк. Також у Ковелі під ударом опинився місцевий митний термінал.

Луцьк без світла

Через хвилі атак російських безпілотників Луцьк на Волині залишився без електропостачання.

Про це повідомив в.о. міського голови Андрій Разумовський. Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.

Перебої зі світлом та водою у Луцькій громаді почалися ще напередодні. Дрони пошкодили лінії електропередач.

Мешканка Луцька Надія розповіла BBC News Україна, що така ситуація виникла у місті вперше.

“Тривоги більше є, ніж немає; за останню добу нарахувала їх чотирнадцять, і паузи між ними дедалі коротшають. Якщо ще вчора-позавчора ми мали популярний квест “як встигнути завести дитину в школу/садок/на гуртки поміж тривогами”, сьогодні всі діти вдома, а квест прийняв форму “як зарядити пристрої й набрати води” (бо перед тим, чесно кажучи, трохи розслабились і екофлоу ще з минулого сезону багато хто не заряджав)”, – каже жінка.

Київ: обстріляли приватний сектор

Підпис до фото,Пожежа у Києві

Ввечері 15 жовтня внаслідок обстрілу дронами сталася пожежа у приватному секторі у Шевченківському районі столиці, повідомили у ДСНС. Горів будинок.

Інформації щодо жертв чи постраждалих немає.

У ніч проти 16 жовтня російська атака також спричинила пожежу у Солом’янському районі: горіла господарча будівля.

Дрони у Рівному. Є загиблий

Підпис до фото,Внаслідок російської атаки на Рівненщині постраждали сім людей

Уночі РФ також масовано атакувала Рівне та область. Є пошкодження житлового будинку, повідомив керівник ОВА Олександр Коваль. Екстрені служби розбирають руйнування.

ДНСН повідомляє, що внаслідок російської атаки на Рівненщині постраждали сім людей. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

О 16:40 Олександр Коваль повідомив про атаку дрона на місцевий ліцей.

Близько 17:00 дрони продовжували атакувати Рівне. Кореспонденти BBC повідомляють про перебої в електропостачанні.

За інформацією від Олександра Коваля, під час атаки на школу та об’єкти інфраструктури, загинула одна людина.

За кілька попередніх днів місто пережило хвилі атак дронів – влучали у будинки і навчальні заклади. Постраждало 8 людей.

Підпис до фото,Пошкоджений будинок у Рівному

Черкащина: 5 людей постраждало

Підпис до фото,Вночі росіяни вдарили по Умані

Уночі через обстріли Росії в місті Умань виникли пожежі на трьох локаціях, повідомили у ДСНС.

На першій загорівся балкон у десятиповерхівці, а також автомобіль.

Підпис до фото,Рунйвання в Умані

На другій — виникла пожежа та було руйнування приміщення. Під час розбору завалів рятувальники знайшли чоловіка і витягли його.

На третій локації виникла пожежа на території підприємства.

Запоріжжя під атакою

Рятувальники ліквідували пожежу внаслідок обстрілу у Запоріжжі цієї ночі. Росіяни вдарили безпілотником по приватному підприємству. Постраждалих немає. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 кв. м.

Гасіння ускладнювалося загрозою повторних атак.

На Одещині через удари постраждали четверо людей. Є руйнування на енергообʼєкті та на підприємстві. Виникли масштабні пожежі, розповіли в ОВА.

Напередодні російський реактивний дрон атакував магазин “Таврія В” в селі Маяки Одеської області. Внаслідок удару будівля зазнала руйнувань, також пошкоджено автомобілі. Поранення дістали троє людей.

Також 15 жовтня росіяни масово атакували Кіровоградщину. Там загинули троє людей.