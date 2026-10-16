На Волині триває атака російських ударних безпілотників, зокрема реактивних Шахедів. У Луцьку та Ковелі зафіксували нові наслідки ударів.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, передає Еспресо.Захід.

У Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями.

У Ковелі внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Відомо про одного постраждалого. Також під ударом опинився місцевий митний термінал.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Луцьк та Волинську область зазнали руйнувань об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

“Дуже складна ніч. Безперервно нашу область атакували реактивні шахеди. Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають. У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома. У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Тут, на щастя, без постраждалих”, – йдеться у дописі.

Раніше тимчасовий виконувач обов’язків міського голови Луцька Андрій Разумовський повідомив, що унаслідок чергової атаки ворожих безпілотників місто опинилося без електропостачання.

“Через атаку ворожих безпілотників місто залишилося без електропостачання. Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення”, – вранці 16 жовтня написав Разумовський.

Напередодні ввечері голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк інформував, що під час вечірніх повітряних тривог 15 жовтня у повітряному просторі Волині перебувало три реактивні шахеди.

За його словами, усі ворожі цілі були знищені.

“Водночас уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередач. У зв’язку з цим є перебої з електро- та водопостачання. Аварійні бригади вже працюють. Також вживаємо заходів для відновлення подачі води”, – зазначив очільник області.

Він також закликав реагувати на сигнали тривоги та йти в укриття.

У Повітряних силах декілька разів попереджали про рух реактивних безпілотників з Рівненщини та Хмельниччини на Луцьк.

Уночі 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Рятувальники загоряння ліквідували.

Окрім того, 14 жовтня унаслідок влучання уламків російського безпілотника в гуртівню “Єврогурт” у Луцьку загинули шестеро людей, ще 12 осіб травмувалися. Також ворожа атака пошкодила дев’ятиповерховий житловий будинок, де постраждали двоє людей, серед них дитина.