Як повідомляло ІншеТВ, У Канаді після вибуху на військовій базі масштабна пожежа, є загиблі та поранені (ВІДЕО)

Сьогодні вже відомо, що жертвами найпотужнішої пожежі, яка в суботу 17 жовтня охопила військову базу в канадській провінції Альберта, стали четверо військовослужбовців, заявив прем’єр-міністр Марк Карні. Він назвав те, що сталося, однією з найтяжчих трагедій для канадської армії. У лікарнях залишаються ще 39 людей, із них 19 перебувають у критичному стані, пише ВВС.

За даними влади, пожежа почалася з тління трави приблизно за кілометр від бази. Вогонь стрімко поширився територією полігону на базі канадських збройних сил Вейнрайт, розташованої приблизно за 210 кілометрів на схід від Едмонтона, столиці провінції Альберта.

У цей час там відбувалися навчання. Як повідомив журналістам командир 1-ї дивізії, що базується в Едмонтоні, Вейд Ратленд, пожежа розгорілася через сильний вітер, пориви якого сягали 96 км/год. До початку займання швидкість вітру не перевищувала 50 км/год.

Генерал Ратленд описав раптовий порив вітру та подальше поширення вогню як “незвичне, стрімке” явище. За його словами, полум’я подолало кілометр лише за 30-60 секунд, пише Reuters.

“Я, безумовно, ніколи нічого подібного не бачив”, – сказав генерал.

Влада назвала імена загиблих: сержант Морган Вонг, рядовий Шон Фаррелл, рядовий Ейдан Гулдінг і рядовий Гейден Ліккемарк.

Звертаючись у неділю до нації, прем’єр-міністр Канади назвав трагедію “однією з найтяжчих для збройних сил на території Канади в мирний час”.

“Країна сумує за відважними військовослужбовцями наших збройних сил, яких ми втратили”, – сказав Карні.

Він розпорядився приспустити державні прапори на всіх федеральних будівлях по всій країні на знак пам’яті про загиблих.

Прем’єрка Альберти Даніель Сміт заявила, що багатьом постраждалим знадобляться “кілька тижнів або місяців” спеціалізованої інтенсивної медичної допомоги.

За її словами, із 39 постраждалих, які перебувають у лікарні, щонайменше 19 людей залишаються в критичному стані.

Підпис до фото,Тренувальна база розташована на віддаленій території провінції Альберта

За словами Ратленда, коли почалася пожежа, 85 військовослужбовців батальйону легкої піхоти проходили на розташованій у преріях базі бойову підготовку “високої інтенсивності” із використанням бойових боєприпасів. Військові готувалися до відправлення до Латвії, де нині розгорнута найбільша закордонна військова місія Канади.

“На території навчального центру Вейнрайт у цей час активно застосовувалися різні види озброєння”, – сказав генерал, уточнивши, що йдеться про гранатомети, гранати, стрілецьку зброю та боєприпаси.

Ратленд заявив, що розслідування інциденту триває, і відмовився висувати припущення щодо причин займання трави. За його словами, влада не вважає, що розгалужена нафтогазова інфраструктура регіону мала будь-який стосунок до події. Він також виключив версію “зовнішнього втручання”.

“Можу сказати, що в той момент на території полігону одночасно проводилися кілька навчальних заходів, – повідомив Ратленд. – Через надзвичайно сильний вітер вогонь почав стрімко поширюватися й змінив напрямок у бік адміністративної зони полігону”.

Згідно з даними перепису населення, станом на 2021 рік на базі Вейнрайт налічувалося 1310 військовослужбовців і цивільних працівників. На території бази розташований центр підготовки військ, де проводяться навчання сухопутних сил. Прем’єр Карні повідомив, що постраждалі внаслідок суботньої пожежі прибули з військових баз з усієї країни.

Військові та цивільні пожежники боролися з вогнем в “одних із найскладніших умов, які тільки можна уявити”, розповів прем’єр-міністр.

Місто Вейнрайт із населенням близько 6600 осіб розташоване на північ від військової бази.

Місцева влада повідомила в соцмережах, що вогонь перекинувся через огорожу бази на прилеглу територію, однак розпоряджень про евакуацію не надходило. У неділю також заявили, що подальшого поширення пожежі за її нинішні межі не очікується.

Підпис до фото,Машини швидкої допомоги біля медичного центру в місті Уейнрайт

Пожежа почалася в суботу близько 16:00 за місцевим часом. Наразі займання локалізовано.

Мер міста Вейнрайт Брюс П’ю розповів BBC, що рятувальники залишаються на місці події, щоб запобігти можливому повторному спалаху пожежі.

Збройні сили Канади в заяві, оприлюдненій у неділю, зазначили:

“Хоча розслідування інциденту триває, наразі немає жодних ознак того, що подія стала наслідком терористичної діяльності”.

“Ми не вважаємо, що цей інцидент пов’язаний із нафтогазовою інфраструктурою або будь-яким зовнішнім втручанням”, – сказав під час брифінгу генерал Ратленд.