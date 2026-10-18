«Серйозний інцидент» на військовій базі в Альберті в суботу спричинив велику пожежу, в результаті якої загинули та отримали поранення, повідомили канадські чиновники.

«Мені сумно повідомити, що в результаті інциденту на базі є як загиблі, так і поранені», – заявив міністр оборони Девід Макгінті на прес-конференції.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні раніше заявив, що стався «серйозний інцидент, який спричинив велику пожежу». У дописі в соціальних мережах прем’єр-міністр Альберти Даніель Сміт описала це як «значну та трагічну пожежу», яка «вплинула на багатьох наших хоробрих військовослужбовців».

Жоден з чиновників не надав подробиць про причину пожежі на базі канадських збройних сил Вейнрайт, навчальній базі приблизно за 130 миль на південний схід від Едмонтона, столиці провінції.

Пан Макгінті назвав це «дуже активною та делікатною ситуацією».

У суботу в Альберті спостерігався надзвичайно сильний вітер, який, здавалося, розпалював вогонь.

Королівська канадська кінна поліція заявила, що відреагувала на виклик з бази близько 16:00 за місцевим часом, але з того часу скоротила свою участь. «Попередні повідомлення свідчили про пожежу на навчальному полігоні», – йдеться у заяві.

Муніципальний округ Вейнрайт повідомив у дописі в соціальних мережах, що вогонь «перетнув огорожу бази» та «активно ліквідується». Територія навколо бази є сільською, і станом на середину вечора за місцевим часом евакуація не проводилася.

Уряд округу заявив, що кілька сил боролися з вогнем.

Пожежа сталася безпосередньо перед голосуванням у понеділок, на якому багата на нафту західна провінція запитає своїх громадян, чи хочуть вони залишитися частиною Канади, чи провести обов’язковий референдум щодо відокремлення.