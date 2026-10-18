Як повідомляє France 3, група протестувальників увірвалася до будівлі мерії Ліможа, підпаливши перший поверх будівлі. Незважаючи на роботу пожежників, дзвіниця, що височіє над ратушею, обвалилася.

Група радикальних демонстрантів у масках спочатку спалила автомобіль муніципальної поліції перед будівлею, після чого розбила вікна, проникла всередину та влаштувала підпал на першому поверсі.

Будівля мерії Ліможа була відкрита у 1883 році. Її архітектурний стиль створювався під натхненням від паризької ратуші.

Така вона була до підпалу.

У Франції тривають масові протести проти зниження рівня життя. У деяких містах демонстрації супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами та пограбуваннями. За словами міністра внутрішніх справ Франції, станом на сьогоднішній вечір було заарештовано щонайменше 400 осіб.

Демонстрації охопили всю Францію (загалом вийшло від 550 до 800 тисяч людей) через зростання вартості життя, високі ціни на пальне, а також заплановані скорочення фінансування та викладачів у сфері освіти. За заворушеннями та актами вандалізму в Ліможі та інших містах (Парижі, Марселі, Ліоні) стоять окремі радикальні групи мітингувальників.

Тільки до чого тут світова історична спадщина – не зрозуміло.