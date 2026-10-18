Після ранкової атаки горить атакований СО України великий “високотехнологічний фулфілмент-центр” Ozon у Санкт-Петербурзі (на Софійській вулиці, 118к4).

Ця атака стала частиною рекордного за потужністю нальоту на логістичні та цифрові об’єкти регіону (загалом над Ленобластю за ніч збили понад 120-135 БпЛА).

Як повідомляло ІншеТВ, СО України здійснили масовану атаку на Санкт-Петербург – є влучання у нафтовий термінал, дата-центр, підстанцію та міст (ВІДЕО)

Міністерство оборони України раніше офіційно оголосило логістичні хаби Ozon (і перед цим Wildberries) законними цілями як центри зберігання товарів подвійного призначення. Оскільки цей склад є ключовим логістичним вузлом для всього північно-західного регіону РФ, удар серйозно ускладнить ланцюги постачання.

Наразі на Софійській вулиці триває ліквідація наслідків займання екстренними службами. Через масштабну атаку в місті також частково перекрито ЗСД (Західний швидкісний діаметр) та введено обмеження в аеропорту Пулково.