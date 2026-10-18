Сьогодні вночі Сили оборони атакували північну столицю РФ, вотчину Путіна Санкт-Петербург. На зараз відомо про влучання, серед іншого, у нафтовий термінал.

АТ «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) після багаточисленних влучань зафіксовано пожежу та займання резервуарного парку на території термінала у Великому порту Санкт-Петербурга. Потужність об’єкта: пропускна спроможність становить 10–12 млн тонн на рік, загальний об’єм резервуарного парку 441 000 м³ (понад 30 резервуарів), площа комплексу 37 га. Це найбільший термінал перевалки нафтопродуктів РФ на Балтиці

ЦОД «ИЦВА» (Дата-центр ВК) уражено центр обробки даних. Ураження об’єкта спричинило масштабний критичний збій у роботі сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі. Потужність об’єкта: проєктна потужність становить 63 МВт, місткість понад 3 800 серверних стійок, площа комплексу 130 000 кв. м.

Також поряд із ЦОД розташована ПС 330 кВ «Восточная». Судячи з оприлюднених кадрів, приліт зафіксовано і по цій підстанції, внаслідок чого частина міста та області залишилася без електроенергії. Крім того, надходять дані про влучання по одному з мостів

ASTRA стверджує, що був атакований вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі.

Від мосту до «Петербурзького нафтового терміналу», що горить після атаки БПЛА, близько 4,5 км.

Це автодорожній металевий вантовий міст у Санкт-Петербурзі, що входить до складу південної естакади Західного швидкісного діаметра (ЗСД), платної автомагістралі, що сполучає південну та північну частини міста. Міст з’єднує Кіровський та Василеостровський райони, або Білий та Василівський острови.

Його довжина 622 метри, ширина – 39 метрів (8 смуг руху). Міст будували з 2013 року, було відкрито 4 грудня 2016 року.