Кабінет міністрів України офіційно запровадив у програмі єОселя спеціальну модель для молодих родин, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише Iнтерфакс.

“Ставка за нею становить 7% у перші три роки, 10% – із четвертого по десятий рік і 12% – з одинадцятого року. За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після отримання кредиту, ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1%”, – написав Корецький.

Він уточнив, що позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло “на виріст”. Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском. Купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому.

“Крім того, удосконалено перевірку майнового стану позичальників. Так можна буде уникнути зловживань, і державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми. Ці зміни потрібні, щоб молоді сім’ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і що важливо – планували майбутнє в Україні”, – резюмував прем’єр.