Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 565 060 (+2 090) осіб
танків – 12 416 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 561 (+7) од.
артилерійських систем – 51 293 (+27) од.
РСЗВ – 2 224 (+3) од.
засоби ППО – 1 711 (+1) од.
літаків – 449 (+6) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 968 (+6) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 568 358 (+1 372) од.
крилаті ракети – 5 134 (+4) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 164 246 (+363) од.
спеціальна техніка – 4 835 (+5) од.
Дані уточнюються.