Два винищувачі F-16 румунських ВПС, що виконували місії з патрулювання повітряного простору, напередодні були підняті в повітря з 86-ї авіабази Борча після того, як системи радіолокаційного спостереження виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 км на схід від острова Зміїний.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни, інформує УНН.

Зазначається, що о 17:59 перша ціль увійшла в повітряний простір Румунії та була збита одним із літаків F-16 о 18:01.

Друга ціль увійшла в повітряний простір Румунії о 18:01 та була збита іншим літаком F-16 о 18:05 – йдеться у повідомленні.

Вказується, що обидві повітряні цілі були ідентифіковані як безпілотники та збиті над територіальними водами Румунії.