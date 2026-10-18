В одній із будівель німецького парламенту сталася бійка між двома нетверезими співробітниками депутатів від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Для розв’язання конфлікту довелося викликати правоохоронців.

Про це пише Der Spiegel і Громадське.

Інцидент стався ввечері 14 жовтня в будівлі Якоба Кайзера, що розташована поруч із Рейхстагом і де розміщені офіси багатьох німецьких законодавців.

За даними джерел видання, працівники зчепилися у фоє будівлі. На місце навіть викликали поліцію Бундестагу, оскільки сутичка була «жорстокою». О 23:20 правоохоронці розборонили учасників конфлікту. Поліціянти зафіксували, що обидва чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння, та розпочали кримінальне розслідування.

Водночас речник фракції «АдН» у коментарі журналістам заявив, що політсилі «нічого не відомо» про цей інцидент.

Spiegel вказує, що це не перший такий інцидент, пов’язаний із представниками ультраправої партії. Зокрема, минулого року охоронців парламенту довелося спеціально інструктувати, як поводитися з п’яними депутатами від «АдН» та їхніми гостями.

Крім того, на початку року адміністрація Бундестагу відмовила у видачі перепусток сімом співробітникам фракції з міркувань безпеки. Зокрема, партія намагалася працевлаштувати «координатором із безпеки» чоловіка, який був засуджений за збройний расистський напад на біженців.