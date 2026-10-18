Упродовж доби 17 жовтня та в ніч проти 18 жовтня на Миколаївщині виникло 8 пожеж.

Із них 5 — на відкритих територіях, де переважно горіли суха трава та сміття. Ще 3 пожежі сталися в житловому секторі. На одній з них постраждала жінка.

Увечері в селі Петрівка Миколаївського району виникла пожежа в житловому будинку.

За попередньою інформацією, господарі залишили заряджатися електронне рибальське обладнання на ліжку, під’єднавши його до електромережі через подовжувач. Під час заряджання акумуляторний пристрій почав іскрити, унаслідок чого загорілася ковдра.

Помітивши займання, господарі спробували загасити його водою. Однак електроприлад залишався під напругою, що створювало додаткову небезпеку. Вогонь продовжив поширюватися домашнім текстилем.

Вогнеборці, що прибули до місця, ліквідували пожежу на площі 20 кв. м.

Унаслідок події жінка 1974 року народження отримала опіки плечей і спини. Їй надали допомогу працівники екстреної медичної служби.

ІншеТВ поцікавилось, що могло стати причиною цієї пожежі, що саме заряджали. Що вдалося дізнатися.

Електронне рибальське обладнання — це широкий спектр сучасних пристроїв та гаджетів, які працюють від автономних джерел живлення (акумуляторів чи батарейок) і використовуються для пошуку риби, відстеження клювання, навігації та автоматизації процесів під час риболовлі.

До цієї категорії належать:

Ехолоти та картплотери — прилади для сканування рельєфу дна, вимірювання глибини та виявлення скупчень риби за допомогою ультразвукових хвиль.

Електронні сигналізатори клювання — пристрої (часто з пейджерами), які звуком або світлом сповіщають рибалку про натяг ліски.

Кораблики для завезення прикормки — радіокеровані (інколи з GPS) мінічовни для точного доставлення корму та снастей у точку лову.

Підводні відеокамери — пристрої для візуального моніторингу ситуації під водою.

Електромотори — тягові двигуни для човнів, що працюють від літієвих чи гелевих акумуляторів.

Важливе застереження щодо безпеки: Оскільки більшість цього обладнання працює на потужних акумуляторах, ДСНС України нагадує про суворе дотримання правил безпеки під час їхнього заряджання. Не залишайте пристрої підключеними до мережі на ліжках, диванах чи інших горючих поверхнях, а в разі займання ніколи не гасіть водою електроприлади, які перебувають під напругою. Спочатку знеструмте пристрій.