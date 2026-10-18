«Бронзу» Україні приніс перший день турніру Європейського кадетського циклу з фехтування на шаблях «Mate – Huniber Cup», який стартував 17 жовтня у Будапешті.

На третю сходинку п’єдесталу за підсумками особистих змагань, які зібрали понад 200 учасників з 22 країн, зійшов Олександр Лях. Для 15-річного миколаївця це дебютна особиста медаль ЄКЦ, а для української чоловічої шаблі – перша з сезону 2023/24, коли Дмитрій Загребельний став третім у Бухаресті, а Данії Скороход – у Празі.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України, передає Інше ТВ.

Вихованець Артема Скорохода вийшов з групи з показником 4/6 і далі в олімпійці на шляху до вісімки найсильніших взяв гору над суперником з Німеччини, двома представниками Румунії та шаблістом з Великої Британії. Перший в кар’єрі особистий п’єдестал ЄКЦ Лях гарантував собі перемогою у чвертьфіналі над італійцем Алессандро Фанеллі (15:13). В 1/2 українця зупинив інший італієць Вітторіо Пеллегатта (11:15).

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський шабліст Юрій Цап у вересня 2026 року став срібним призером чемпіонату світу CISM 2026