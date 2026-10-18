У ніч на 18 жовтня (з 18:00 17 жовтня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. рф., 180 ударними БпЛА типу Shahed (26 із них – реактивні), S-8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 152 ворожі БпЛА типу Shahed (16 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!