Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 21 жовтня 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 570 540 (+1 820) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 436 (+11)
Бойові броньовані машини: 25 586 (+16)
Артилерійські системи: 51 403 (+44)
РСЗВ: 2 228 (+1)
Засоби ППО: 1 716 (+2)
Літаки: 449
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 2 990 (+4)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 573 392 (+1 820)
Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 278 (+407)
Спеціальна техніка: 4 844 (+2)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
Дані уточнюються.