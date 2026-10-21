Вчора ввечері в Одесі біля одного з районних ТЦК та СП виник конфлікт: група представників ромської громади зібралася біля будівлі та намагалася туди проникнути. Запобіжником до сутички стало затримання чоловіка, якого в соцмережах назвали «циганським бароном». Його затримали під час мобілізаційних заходів.

До будівлі центру комплектування прийшли десятки людей, які почали кидати каміння в будівлю.

Одеський обласний ТЦК та СП повідомив, що під час мобілізаційних заходів на блокпосту було зупинено автомобіль, водій якого перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час затримання чоловік вчинив жорсткий опір: він поранив військовослужбовця предметом, схожим на ніж, у шию, після чого намагався здійснити наїзд на військових автомобілем. Нападника затримали на місці, а пораненого бійця госпіталізували.



Правоохоронні органи проводять слідчі дії, щоб надати остаточну правову кваліфікацію як діям самого затриманого водія, так і учасникам подальшого штурму будівлі ТЦК.