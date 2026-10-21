Про ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу повідомляє ОВА.

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Під ударом були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атаки у Первомайську пошкоджено будівлю торговельного центру «Епіцентр». Постраждало восьмеро людей: п’ять жінок віком від 28 до 56 років і троє чоловіків віком від 23 до 43 років. Двох жінок госпіталізовано, їхній стан – середньої тяжкості. Інші постраждалі отримали медичну допомогу та надалі лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок ще однієї атаки в с. Рибаківка пошкоджено будинки на території баз відпочинку. Постраждалих немає.