Завершилися пошукові дослідження в селі Ласків Люблінського воєводства Республіки Польща. За результатами досліджень виявлено групові та одиночні поховання. За попередніми оцінками, на дослідженій території виявлено останки понад 40 осіб, серед яких є жінки, діти та чоловіки.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті, передає Інше ТВ.

Точніше встановити вік, стать і причини смерті похованих осіб можна буде під час подальших ексгумаційних досліджень, які УІНП планує провести навесні 2027 року. В останній день пошукових робіт було проведено шурфування та частково розкрито одне з групових поховань, у якому виявлено останки восьми осіб. На завершення експедиції її учасники запалили лампадки, вшанувавши пам’ять невинно вбитих українців.

Пошукові дослідження тривали з 2 до 16 жовтня на замовлення Українського інституту національної пам’яті. Проведення пошукових робіт забезпечувало Комунальне Підприємство «Доля», яке 31 серпня 2026 року отримало відповідний дозвіл від польської сторони.

Історична довідка.

За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточна кількість жертв може бути встановлена у ході подальших досліджень.

Як повідомляло Інше ТВ, Завершено перший етап пошуку у селі Ласків у Польщі, де поляки вбили більше 300 українців. Для пошуків в Сагрині, де вбили більше 600, дозволу не дають (ФОТО)