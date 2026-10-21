Як повідомив американський посадовець, у середу в Санкт-Петербурзі представник Білого дому Стів Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і представить йому оновлену пропозицію щодо припинення війни в Україні.

Про це пише Axios.

Зять і радник президента Трампа Джаред Кушнер приєднається до зустрічі у віртуальному форматі.

У Білому домі сподіваються, що Путін виявить більшу готовність до компромісу після того, як Трамп погодився скасувати санкції на продаж російського дизельного пального та вжив інших заходів, які привітали в Москві.

Віткофф прибуде до Росії після дня переговорів в Осло (Норвегія) з президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами Норвегії та Фінляндії і представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, ЄС і НАТО.

У вівторок Зеленський заявив, що наступним кроком має стати тристороння зустріч за участю його самого, Путіна і Трампа — формат, який Росія досі відкидала.

За словами американського посадовця, США сподіваються, що нова пропозиція «відкриє шлях до прямих тристоронніх і ширших багатосторонніх переговорів».

Обговорення в Осло зосереджувалися на розробці єдиної пропозиції щодо «рамкової угоди» для припинення війни.

Американський посадовець зазначив, що Україна «висунула нові ідеї та пропозиції, які були детально обговорені». За його словами, сторони досягли «значного прогресу» і тепер мають «узгоджену позицію на робочому рівні» щодо подальших кроків.

Як повідомило поінформоване джерело, Кушнер, який брав участь у зустрічі віртуально, знову наполягав на вимозі Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах.

«Джаред був дуже прямолінійним», — зазначило джерело.

Після зустрічі Зеленський заявив, що готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва зробить кроки у відповідь.

У вівторок Трамп заявив, що, на його думку, «Росія хотіла б завершити справу», проте висловив сумнів у тому, що Зеленський прагне закінчення війни.

«Якщо він цього не зробить, це буде дуже погано», — додав Трамп. «Ми хочемо, щоб Зеленський уклав угоду… Якщо вони не укладуть угоду, ситуація [для України] стане лише гіршою».