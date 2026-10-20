Сьогодні президент України Володимир Зеленський в Осло зустрівся з Королем Норвегії Гоконом VIII.

-Дякую Його Величності, уряду та всьому Норвезькому народу за підтримку України.

Говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки. Докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти і нашим людям в окупованих росіянами Олешках. Ситуація там просто жахлива.

Дякую Норвегії за те, що поруч з Україною та українцями в цей непростий час.