Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, що завершилося в понеділок, рейтинг схвалення президента Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня. Це сталося на тлі занепокоєння американців високими цінами на бензин; виборці, схоже, готові покарати його Республіканську партію на виборах до Конгресу, що відбудуться 3 листопада.

Чотириденне опитування показало, що діяльність Трампа на посаді президента схвалюють близько 31% американців — це на один відсотковий пункт менше, ніж два тижні тому, і є найнижчим показником за весь час його президентства, пише Reuters.

На запитання, за яку партію вони проголосували б, якби вибори до Конгресу відбулися сьогодні (так зване «загальне опитування щодо партійних уподобань»), 47% зареєстрованих виборців відповіли, що підтримали б демократів, а 35% — республіканців. Відрив демократів у 12 відсоткових пунктів став найбільшим за поточний виборчий цикл; це може зміцнити надії демократів отримати контроль над Палатою представників і Сенатом США.

Для республіканців втрата контролю над будь-якою з палат Конгресу може ускладнити реалізацію політичного курсу Трампа протягом останніх двох років його президентського терміну.

Такі загальнонаціональні опитування дають уявлення про те, якій партії респонденти віддають перевагу для управління Конгресом. Хоча вони відображають загальні настрої в країні, вони не враховують усіх нюансів боротьби в окремих штатах та виборчих округах — саме там вирішується, хто контролюватиме Сенат і Палату представників (причому в цій боротьбі республіканці мають певні структурні переваги).

Попереднє опитування Reuters/Ipsos, проведене два тижні тому, показувало, що демократи випереджали республіканців на 7 відсоткових пунктів (44% проти 37%).

Значною мірою зниження підтримки кандидатів-республіканців до Конгресу пояснюється тим, що більша частка жінок заявила про намір голосувати за демократів. Близько 50% жінок-виборців висловилися на користь демократів, тоді як кандидатів-республіканців готові підтримати 32%. Чоловіки також віддали перевагу демократам, але з меншим відривом.

Популярність Трампа знизилася після того, як у лютому він віддав наказ завдати військових ударів по Ірану — спільно з Ізраїлем, союзником США. Війна спричинила різке зростання цін на бензин, що вдарило по фінансах домогосподарств. Близько 68% американців не схвалюють те, як Трамп займається економікою; серед них — 37% тих, хто вважає себе республіканцями.

У межах опитування респонденти віддали перевагу демократам перед республіканцями, назвавши перших кращими розпорядниками в економічній сфері (40% проти 33%).

Опитування проводилося в онлайн-форматі; у ньому взяли участь 1679 дорослих жителів США, зокрема 1279 зареєстрованих виборців. Похибка результатів становить 2 відсоткові пункти для всіх опитаних і 3 відсоткові пункти — для зареєстрованих виборців.