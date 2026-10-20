Розбивши скло дверей закладу цеглиною, молодик вночі заліз до приміщення кафе та викрав мобільні телефони і більше тисячі гривень з каси. Після чого того ж дня незаконно проник у приватний будинок.

Як пише поліція Миколаївської області, правоохоронці упродовж доби встановили особу фігуранта та розшукали його на одній із вулиць міста. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Про крадіжку із закладу громадського харчування до відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління повідомив приватний підприємець вдень 18 жовтня.

На місці події поліцейські встановили, що невідомий проник у приміщення кафе після опівночі, розбивши скло вхідних дверей цеглиною, із каси закладу він викрав гроші та два мобільних телефони. Також протиправні дії фігуранта були зафіксовані на відео камер спостереження кафе.

Під час першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції встановили причетну особу та місце його знаходження, ним виявився 30- річний мешканець Одещини.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці вилучили у фігуранта отримані злочинним шляхом кошти та мобільні пристрої, які після проведення необхідних слідчих дій повернуть власнику.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що того ж дня фігурант ще й незаконно проник у приватний будинок, де ніхто не проживає, зірвавши замок вхідних дверей.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, та ч. 1 ст. 162 КК України – незаконне проникнення до іншого володіння особи. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.