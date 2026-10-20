Сьогодні в с. Софіївка Баштанського району на Миколаївщині ледь не сталася трагедія. Рятувальники отримали повідомлення про займання в житловому будинку. Телефонував дев’ятирічний Тимофій, який повідомив, що він із трирічною сестрою Альбіною перебуває сам удома, а в одній із кімнат загорівся диван.

Найближчий пожежно-рятувальний підрозділ розташований за понад 20 кілометрів від населеного пункту, тож кожна хвилина була на рахунку.

На щастя, неподалік був місцевий мешканець Олег Настюшенко. Чоловік негайно кинувся до палаючого будинку. Двері були замкнені, тож він вибив їх і побачив у передпокої двох дітей. Олег виніс малечу на свіже повітря та відвів до приміщення сільської ради, де дітей оглянули медики. На щастя, з ними все добре — допомога надійшла вчасно. Лікарі, враховуючи вік дітей, госпіталізували їх до медичного закладу, аби протягом доби поспостерігати за їхнім станом та впевнитись, що життю та здоров’ю дітей нічого не загрожує.

Після прибуття вогнеборці ліквідували пожежу на площі 5 кв. м.

Як зазначає ІншеТВ, у цій ситуації багато недомовок. Де були батьки, як довго діти були замкненими, чому загорівся диван і таке інше. Але на зараз важливіше, що діти залишилися неушкодженими, а потім і іншим питанням треба буде дати відповідь.